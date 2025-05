Aposta de Cariacica ganha prêmio de R$ 619 mil na Lotofácil Aposta de Cariacica está entre as ganhadoras de prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)Sete apostas vão dividir o... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 07h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 07h16 ) twitter

Aposta de Cariacica está entre as ganhadoras de prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) Sete apostas vão dividir o prêmio de R$ 4.335.844,59 do concurso 3.397, da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (21). Entre os jogos que acertaram as quinze dezenas sorteadas está um bilhete feito em uma loteria de Cariacica. Cada apostador vai receber R$ 619.406,37.

