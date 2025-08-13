Aposta de Vitória fatura prêmio na Mega-Sena; veja valor
Aposta de Vitória ganha prêmio na Mega-Sena (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Uma aposta feita em uma casa lotérica de Vitória acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2900, da Mega-Sena, na noite de terça-feira (12). O sortudo ou sortuda que fez o jogo vai receber R$ 40.487,59.
Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
