Aposta de Vitória fatura prêmio na Mega-Sena; veja valor Aposta de Vitória ganha prêmio na Mega-Sena (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)Aposta foi registrada em uma casa lotérica de Vitória... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 07h37 )

Aposta de Vitória ganha prêmio na Mega-Sena (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Uma aposta feita em uma casa lotérica de Vitória acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2900, da Mega-Sena, na noite de terça-feira (12). O sortudo ou sortuda que fez o jogo vai receber R$ 40.487,59.

