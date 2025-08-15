Aposta feita pela internet ganha sozinha prêmio da Lotofácil
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaSorteio do concurso 3469, da Lotofácil, foi realizado na noite de quinta-feira (14)
Uma aposta feita pela internet acertou as 15 dezenas e ganhou sozinha o prêmio do concurso 3469, da Lotofácil. O sorteio ocorreu na noite de quinta-feira (14), em São Paulo. O jogo premiado é de Curitiba (PR) e receberá R$ 1.472.926,26.
Para mais detalhes sobre essa incrível vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
