Aposta feita pela internet ganha sozinha R$ 33 milhões na Mega-Sena
Aposta do Rio de Janeiro ganhou prêmio da Mega-Sena (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)Confira os números sorteados no concurso...
Aposta do Rio de Janeiro ganhou prêmio da Mega-Sena (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Uma aposta feita pela internet foi a única a acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2906, da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (26). O jogo registrado no Rio de Janeiro receberá o prêmio de R$ 33.707.841,37.
Aposta do Rio de Janeiro ganhou prêmio da Mega-Sena (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Uma aposta feita pela internet foi a única a acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2906, da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (26). O jogo registrado no Rio de Janeiro receberá o prêmio de R$ 33.707.841,37.
Para mais detalhes sobre essa incrível vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa incrível vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: