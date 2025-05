Aposta ganha sozinha mais de R$ 1,7 milhão na Lotofácil Aposta ganhou prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)Aposta do Rio de Janeiro ganhou sozinha mais de R$ 1,7 milhão... Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 09h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h46 ) twitter

Aposta ganhou prêmio da Lotofácil (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) Uma aposta foi a única a acertar as quinze dezenas do concurso 3.384, da Lotofácil, e faturou o prêmio de mais de R$ 1,7 milhão. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (06), em São Paulo. O bilhete premiado é da cidade do Rio de Janeiro.

Para mais detalhes sobre os números sorteados e as apostas vencedoras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

