Aposta leva sozinha prêmio de R$ 1,5 milhão da Lotofácil

Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaConfira os números sorteados no concurso 3471, realizado neste sábado (16)

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Uma aposta de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3471 da Lotofácil vai receber sozinha o prêmio de mais de R$ 1,5 milhão.

