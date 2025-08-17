Aposta leva sozinha prêmio de R$ 1,5 milhão da Lotofácil Foto: Thiago Soares/ Folha VitóriaConfira os números sorteados no concurso 3471, realizado neste sábado (16) Folha Vitória|Do R7 17/08/2025 - 09h17 (Atualizado em 17/08/2025 - 09h17 ) twitter

Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Uma aposta de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3471 da Lotofácil vai receber sozinha o prêmio de mais de R$ 1,5 milhão.

