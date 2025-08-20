Aposta no MA ganha mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Justiça determina que radares devem ser religados em rodovias federais

Funcionário é morto a tiros em cooperativa no ES e colega é o suspeito

BB Seguros reforça acessibilidade e praticidade do Seguro de Itens Pessoais em nova fase de campanha