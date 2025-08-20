Logo R7.com
RecordPlus
Aposta no MA ganha mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19).

