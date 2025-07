Apostas das loterias da Caixa ficam mais caras a partir deste mês Mega-Sena é a principal loteria da Caixa e aposta mínima vai aumentar para R$ 6. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Segundo... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 03/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Mega-Sena é a principal loteria da Caixa e aposta mínima vai aumentar para R$ 6. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) As apostas das loterias da Caixa passarão a ter novos valores a partir do dia 9 de julho. O reajuste atinge seis das principais modalidades: Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete. Segundo a instituição, a mudança tem como objetivo manter a sustentabilidade das loterias, aumentar os prêmios oferecidos e reforçar os repasses sociais realizados com parte da arrecadação.

Para mais detalhes sobre as mudanças nas apostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Copa do Mundo de Clubes 2025: Um Novo Equilíbrio no Futebol Mundial?

Lamborghini de Diogo Jota pegou fogo; vídeo mostra como ficou o carro

Aposta da Serra ganha prêmio de R$ 1,2 milhão na Lotofácil