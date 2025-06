Aquatro Comunicação assina campanha impactante do Detran|ES sobre bebida e direção: “Não seja um criminoso. Seja responsável” Somente até abril de 2025, o Detran|ES já registrou quase 4.300 infrações relacionadas à ingestão de álcool ou à recusa em realizar... Folha Vitória|Do R7 29/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 29/06/2025 - 23h15 ) twitter

Somente até abril de 2025, o Detran|ES já registrou quase 4.300 infrações relacionadas à ingestão de álcool ou à recusa em realizar o teste do bafômetro. No mesmo período, 287 vidas foram perdidas no trânsito capixaba — muitas delas por uma escolha que poderia ter sido evitada: dirigir alcoolizado. Números tão alarmantes exigem mais do que alertas didáticos. Exigem um choque de realidade. E foi exatamente isso que motivou a criação da nova campanha do Detran|ES, desenvolvida pela Aquatro Comunicação. Sob o conceito “Não seja um criminoso. Seja responsável. Se beber, não dirija”, a campanha assume um tom direto, provocador e sem rodeios. A proposta é clara: quem bebe e dirige está cometendo um crime de trânsito — e deve ser visto como criminoso.

