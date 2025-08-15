Aquaviário terá horários especiais no fim de semana para eventos na Grande Vitória
Foto: Ceturb-ESNestes dias ocorre o 7º Festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha
Foto: Ceturb-ES O sistema aquaviário terá horários especiais e viagens extras durante o fim de semana por conta de eventos culturais e esportivos que ocorrem nesta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), em Vila Velha e Vitória.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre os horários e eventos!
