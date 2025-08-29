Aquaviário terá viagens extras neste final de semana; veja horários
Barcas do aquaviário. Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaEm função da Maratona de Vitória, serão 17 viagens adicionais da linha 402,...
Barcas do aquaviário. Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) vai ampliar e antecipar a operação do Aquaviário neste fim de semana por conta da Maratona de Vitória.
Barcas do aquaviário. Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: