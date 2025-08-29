Aquaviário terá viagens extras neste final de semana; veja horários Barcas do aquaviário. Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaEm função da Maratona de Vitória, serão 17 viagens adicionais da linha 402,... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Barcas do aquaviário. Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) vai ampliar e antecipar a operação do Aquaviário neste fim de semana por conta da Maratona de Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

DEMO GRATUITA: Lost Soul Aside chega hoje (29) ao PlayStation 5 e PC

Policiais penais recebem 400 câmeras corporais para atuar nos presídios do ES

VÍDEO | Homem ameaça clientes e funcionários de bar com motoserra no ES