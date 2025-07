Arashi Gaiden é lançado com novo trailer e desconto especial Spin-off do primeiro jogo brasileiros indicado ao The Game Awards é uma espécie de "jogo de estratégia por turnos em tempo real" Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h37 ) twitter

Arashi Gaiden, o novo jogo do universo de Pocket Bravery, foi lançado hoje na Steam, com um novo trailer especial e um preço reduzido, muito abaixo da média do mercado e ainda com 10% de desconto por tempo limitado para comemorar a chegada do jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

