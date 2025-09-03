Logo R7.com
Árbitra é agredida por jogador com tapa na cara durante jogo de futebol; veja o vídeo

Árbitra Vanessa Ceballos é agredida com um tapa na cara (Foto: Reprodução de Vídeo/Jogada 10)A árbitra se dirigiu ao banco de reservas...

Folha Vitória|Do R7

Árbitra Vanessa Ceballos é agredida com um tapa na cara (Foto: Reprodução de Vídeo/Jogada 10) Um episódio lamentável de agressão à arbitragem foi registrado na terça-feira (2), no estádio Chelo Castro, na cidade de Aracataca, na Colômbia. A árbitra Vanessa Ceballos foi agredida pelo jogador Bolívar, do Real Alianza, após expulsar o jogador de campo em jogo válido pela terceira divisão do Campeonato Colombiano.

