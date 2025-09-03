Árbitra é agredida por jogador com tapa na cara durante jogo de futebol; veja o vídeo Árbitra Vanessa Ceballos é agredida com um tapa na cara (Foto: Reprodução de Vídeo/Jogada 10)A árbitra se dirigiu ao banco de reservas... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 20h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h19 ) twitter

Árbitra Vanessa Ceballos é agredida com um tapa na cara (Foto: Reprodução de Vídeo/Jogada 10) Um episódio lamentável de agressão à arbitragem foi registrado na terça-feira (2), no estádio Chelo Castro, na cidade de Aracataca, na Colômbia. A árbitra Vanessa Ceballos foi agredida pelo jogador Bolívar, do Real Alianza, após expulsar o jogador de campo em jogo válido pela terceira divisão do Campeonato Colombiano.

