Arcane: trilha sonora da 2ª temporada ganha versão estendida com Coldplay e Stromae

Trilha sonora estendida de Arcane ganha versão inédita de Stromae com Coldplay, além de faixas exclusivas. Já disponível!

“Ma Meilleure Ennemie” ganha nova versão com participação inédita do Coldplay. Edição estendida traz 9 faixas-bônus com artistas como Stray Kids, Ashnikko e JVKE. Trilha sonora já soma mais de 1,5 bilhão de streams globais. Série da Riot Games se consagra como fenômeno musical e audiovisual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

