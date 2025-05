Armazém 5 do Porto de Vitória receberá exposição de arte em junho Foto: Gilvan Gonçalves/FindesO espaço será transformado em uma área multicultural, com espaço para eventos, apresentações musicais... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h36 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Gilvan Gonçalves/Findes Artistas capixabas terão suas obras expostas no Armazém 5 do Porto de Vitória, administrado pela Vports, no mês que vem. A exposição “Baía de Vitória: outras margens possíveis”, será a primeira atividade cultural a acontecer no galpão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa exposição imperdível!

