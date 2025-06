Arnaldinho no jogo para 2026, polêmica do Centro Pop em Cariacica e qual o futuro de Vidigal? Foto: Adessandro Reis /PMVVPrefeito de Vila Velha firma os dois pés na corrida eleitoral; o que o mercado político projeta para Vidigal... Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h17 ) twitter

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), colocou de uma vez por todas o nome na corrida eleitoral para o Palácio Anchieta. Num artigo publicado num jornal local, o prefeito disse, com todas as letras, que, “a partir de agora” vai iniciar uma “jornada por todos os municípios do Estado”.

Para saber mais sobre as movimentações políticas e polêmicas em Cariacica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

