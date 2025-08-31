Arquitetos fazem imersão no mundo das rochas ornamentais em Cachoeiro
na Cachoeiro Stone Fair
Um grupo de arquitetos de escritórios associados da AsBEA/ES viveu uma imersão em Cachoeiro de Itapemirim, a convite da Centrorochas. Começou na pedreira da Imil Mármores, onde os profissionais acompanharam de perto o tombamento de uma rocha, espetáculo da natureza.
Para saber mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
