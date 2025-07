Arraiá do nosso mundo décor agita com talento e estilo Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h37 ) twitter

Um Arraiá pra lá de animado agitou a noite de uma turma do nosso mundo décor, no Espaço Oásis. Estou falando do tradicional Arraiá Vix Design, um encontro do melhor convívio entre arquitetos, decoradores, designers e lojistas, uma turma que faz o mercado girar com talento e estilo. Com cenografia especial, muita música, comidinhas típicas e tudo mais, disse a turma que quem esteve ali não vai esquecer jamais. Teve até momentos de adrenalina com aventureiros no touro mecânico. No palco, a banda Forró NaCaPa, que animou a noite. Para vocês, alguns cliques dessa festa by Cacá Lima…

