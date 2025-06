Arraiá do Pokémon GO celebra a icônica Festa Junina Novo evento temático traz novos Pokémon, incluindo o Snorlax com chapéu de caubói Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 11h39 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h39 ) twitter

Pokémon GO, o jogo mobile dos monstrinhos de bolso mais famosos do mundo, vai animar os Treinadores com seu próximo evento, Arrariá do Pokémon GO, baseado na famosa Festa Junina. Ocorrendo entre 4 e 8 de junho, a edição de 2025 do evento permitirá que os Treinadores possam participar de missões para ganhar recompensas e até mesmo a chance de pegar o Snorlax com chapéu de caubói.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

