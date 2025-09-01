Arraia-pintada é flagrada no Canal de Vitória; veja vídeo
Raia-pintada é vista no Canal de Vitória (Foto: Wendelles Gomes Dias)Registro foi feito por um pescador na região da Curva do Saldanha...
Raia-pintada é vista no Canal de Vitória (Foto: Wendelles Gomes Dias) Uma arraia-pintada foi flagrada nadando no Canal de Vitória, em frente ao Forte São João, próximo à curva do Saldanha. O registro foi feito por Wendelles Gomes Dias, que trabalha com aluguel de embarcações de pesca na região e costuma observar diferentes espécies marinhas no local.
