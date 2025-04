Artcom Comunicação assume a gestão das Redes Sociais do Detran-ES A Artcom Comunicação conquistou recentemente a gestão das redes sociais do Detran-ES para um período de oito meses, de fevereiro a... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 02/04/2025 - 00h45 ) twitter

A Artcom Comunicação conquistou recentemente a gestão das redes sociais do Detran-ES para um período de oito meses, de fevereiro a setembro de 2025. A agência será responsável por desenvolver e executar a estratégia digital do órgão, garantindo conteúdos informativos, educativos e de utilidade pública para a população capixaba. Com ampla experiência no setor público e privado, a Artcom Comunicação reforça seu compromisso em promover uma comunicação digital eficiente, acessível e engajadora.

