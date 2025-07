Artistas, arquitetos e lojistas em mais um lançamento do nosso mundo décor Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 00h37 ) twitter

HELIO DÓREA | Coluna social Folha Vitória

A Casa Arrumada comemorou ontem a apresentação do Quarto Mar de Dentro, um ambiente assinado pela arquiteta Leticia Finamore, que encantou os visitantes. O encontro teve como anfitriã Claudia Judice, que reuniu amigos e uma turma do nosso mundo décor numa noitinha da melhor confraternização. Voltada ao descanso e relaxamento o canto especial do ambiente foi dedicado à obra Nosso Mar, da artista visual Samira Pavesi. Entre as presenças, Renata França, Solana Marianelli, Alzira Judice, Isadora Folador, Alice Finamore, Simone Monteiro, Geraldo Lino, Rodrigo Souto, Bebel Tinoco, Tamara Raizer, Kassio Fontoura e Marcela Grasselli. Confira as fotos de Cacá Lima…

