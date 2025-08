As bodas de Iracema Neves e André Serafim em cenário cinematográfico no Lago Maggiore, na Itália Folha Vitória|Do R7 02/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 00h37 ) twitter

“Se a dos 20 já foi esse espetáculo, como será a dos 50!”, frisou uma das convidadas para a Coluna HD. Estou falando de Iracema Neves e André Serafim que celebraram 20 anos de casados em cenário cinematográfico na Itália. O local escolhido não poderia ser mais especial; o elegante Villa & Palazzo Aminta, uma mansão histórica às margens do Lago Maggiore, em Stresa. Para esse encontro, nada menos que 50 convidados de Vitória, entre parentes e amigos, os três filhos do casal, Lucas, Lorenzo e Luisa, seus pais Gracinha Neves, Marlene Strauch e Alexandre Serafim que viveram dias inesquecíveis da dolce vita italiana ao lado dos noivos. Confira as fotos…

