As capixabas Dupla Produções e Ativação produziram a 1ª edição da ANDTech em São Paulo

A Dupla Produções organizou com sucesso a primeira edição da ANDTech, que se tornou o novo ponto de encontro para o setor de tecnologia e trânsito no Brasil. O evento, que aconteceu nos dias 04 e 05 de junho no Distrito Anhembi, em São Paulo, foi uma realização da Associação Nacional dos Detrans (AND) e contou com a concepção estratégica da agência de live marketing Ativação. Como empresa organizadora do evento, a Dupla Produções foi responsável pelo planejamento, gestão e produção completa da feira. Para o desenvolvimento do conceito, a empresa contou com a parceria da Ativação, que criou a identidade visual, o key visual e a cenografia dos estandes.

