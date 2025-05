As federações e o dilema de Euclério Euclério Sampaio (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Prefeito de Cariacica precisará decidir se fica no MDB, se migra para o União Brasil... Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 02h05 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h05 ) twitter

Euclério Sampaio (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Um dilema político-partidário está diante do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). Dono de um capital político importante que o proporcionou ser reeleito no 1º turno com 88,4% dos votos, Euclério precisa definir qual será o seu abrigo partidário para os próximos anos, mais precisamente, para as eleições de 2026.

Para entender melhor os desafios que Euclério enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

