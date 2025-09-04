Logo R7.com
As Mudanças no Ciclismo e o Impacto da Tecnologia no Desempenho dos Atletas

O ciclismo é um dos esportes em que a evolução tecnológica mais se faz sentir de forma clara. Desde o final do século XIX, quando começaram a surgir as primeiras provas internacionais, até as grandes competições modernas, como o Tour de France, a busca por velocidade, leveza e resistência sempre caminhou lado a lado com o desenvolvimento das bicicletas. Cada década trouxe novos materiais, formatos e ideias que moldaram o desempenho dos atletas e a forma de se praticar o esporte.

Para entender melhor como a tecnologia tem transformado o ciclismo e impactado o desempenho dos atletas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

