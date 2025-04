“As Patricinhas de Beverly Hills” vai ganhar série com retorno de Alicia Silverstone Foto: ReproduçãoAtriz de 48 anos também será produtora executiva do projeto Folha Vitória|Do R7 19/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 10h46 ) twitter

Foto: Reprodução

As Patricinhas de Beverly Hills, comédia adolescente icônica dos anos 1990, vai ganhar série. A trama funcionará como uma continuação do filme, com Alicia Silverstone de volta ao papel de Cher Horowitz depois de 30 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

