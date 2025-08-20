Ascensão da direita
Se a opção for um racha, como sinalizam os filhos de Bolsonaro: Lula e o PT podem levar a melhor
A derrota esmagadora da esquerda nas eleições da Bolívia deverá impactar outros países da região, é o que avaliam experientes diplomatas brasileiros. O efeito deve chegar no Brasil nas eleições de 2026. O cenário político do País vai depender de como centro e direita irão se organizar.
Para uma análise mais aprofundada sobre as implicações políticas e sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
