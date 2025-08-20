Logo R7.com
Ascensão da direita

Se a opção for um racha, como sinalizam os filhos de Bolsonaro: Lula e o PT podem levar a melhor

Folha Vitória|Do R7

A derrota esmagadora da esquerda nas eleições da Bolívia deverá impactar outros países da região, é o que avaliam experientes diplomatas brasileiros. O efeito deve chegar no Brasil nas eleições de 2026. O cenário político do País vai depender de como centro e direita irão se organizar.

