Ascensão da direita Se a opção for um racha, como sinalizam os filhos de Bolsonaro: Lula e o PT podem levar a melhor Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 06h37

A derrota esmagadora da esquerda nas eleições da Bolívia deverá impactar outros países da região, é o que avaliam experientes diplomatas brasileiros. O efeito deve chegar no Brasil nas eleições de 2026. O cenário político do País vai depender de como centro e direita irão se organizar.

