Asilo dos Idosos de Vitória deixa marca de amor com campanha criada pela MP O Asilo dos Idosos de Vitória está, há 85 anos, cuidando de quem mais precisa. A Instituição sem fins lucrativos acolhe pessoas a partir... Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Asilo dos Idosos de Vitória está, há 85 anos, cuidando de quem mais precisa. A Instituição sem fins lucrativos acolhe pessoas a partir de 60 anos, em vulnerabilidade social e econômica, sendo 80 residentes acolhidos atualmente. Para manter esse trabalho de amor, promovendo qualidade de vida, proteção e dignidade, o Asilo precisa captar recursos. Com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a causa e estimular doações, a MP Publicidade criou uma campanha sensível, que estimula a reflexão acerca do envelhecer e das marcas que queremos deixar em nosso legado. Sob o conceito “A idade deixa marcas. Seu amor também.”, o enxoval da campanha contou com filme, spot de rádio, painéis de LED e posts para redes sociais. Você também pode deixar marcas de amor. Saiba como doar acessando www.asilodevitoria.org.br

Para saber mais sobre essa emocionante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Bem na foto: Galáticos de Sábado renasce na Copa Vitória das Comunidades

Marcos do Val dribla bloqueio de passaporte e viaja para os EUA

ES tem 85 mil inscritos no Enem 2025; aumento de 15,53%