Assédio, pare! A urgência de proteger quem nos ajuda a seguir em frente
Cabine de pedágio da BR-101 no ES. Foto: Ecovias 101/DivulgaçãoLevantamento do grupo EcoRodovias revelou que os casos de assédio nas...
Cabine de pedágio da BR-101 no ES. Foto: Ecovias 101/Divulgação
*Artigo escrito por Cristiano Tavares, coordenador de Recursos Humanos da Ecovias 101
Cabine de pedágio da BR-101 no ES. Foto: Ecovias 101/Divulgação
Saiba mais sobre a urgência de proteger os trabalhadores e como a campanha "Assédio, pare!" está fazendo a diferença. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: