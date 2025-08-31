Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Assista ao vivo à final feminina da Copa Vitória das Comunidades

A bola rola a partir das 7h30 no estádio Salvador Costa para a final do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades, entre Luso...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Copa Vitória das Comunidades 2025 tem uma decisão inédita. Estreante na competição, o Luso Serrano atropelou todos os adversários pela frente e chegou à final logo em sua primeira participação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.