Assista online a apresentação de Ragnarök: The Orchestra Concert Brasil Gravação está disponível no YouTube e traz o concerto realizado no Teatro Bradesco Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h38 )

A Gravity disponibilizou gratuitamente a apresentação completa da Ragnarök: The Orchestra Concert Brasil no YouTube. O espetáculo foi realizado originalmente no Teatro Bradesco em São Paulo, em 14 de junho, e contou com arranjos e regência da Maestra Sol Chin e execução pela Orquestra Sinfônica Villa Lobos. O concerto trouxe 27 faixas icônicas da trilha sonora original de Ragnarök Online, conhecidas por suas qualidades emocionais e líricas. Dentre elas, destacam-se quatro versões com arranjos inéditos, incluindo uma adaptação com temática latino-americana da clássica “Theme of Prontera”.

