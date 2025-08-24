Associação de empresários apresenta projeto de Centro Cultural na Serra Foto: Divulgação/ASESEspaço será voltado a atividades culturais, educacionais e sociais, com possibilidade de patrocínio empresarial... Folha Vitória|Do R7 24/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 24/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação/ASES A Associação dos Empresários da Serra (ASES) vai apresentar oficialmente o projeto Centro Cultural ASES aos empresários da região. O evento acontece na próxima quinta (28), na sede da associação, em parceria com a D&R Arquitetura e o Instituto Cultural Quattro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto!

Leia Mais em Folha Vitória:

Confira como foi o segundo dia de Camarote da Rede no Vital

Projeto em Cariacica ajuda pessoas com deficiência a conquistar emprego

Homem quebra porta de vidro com soco em PA de Cariacica