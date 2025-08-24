Associação de empresários apresenta projeto de Centro Cultural na Serra
Foto: Divulgação/ASESEspaço será voltado a atividades culturais, educacionais e sociais, com possibilidade de patrocínio empresarial...
Foto: Divulgação/ASES A Associação dos Empresários da Serra (ASES) vai apresentar oficialmente o projeto Centro Cultural ASES aos empresários da região. O evento acontece na próxima quinta (28), na sede da associação, em parceria com a D&R Arquitetura e o Instituto Cultural Quattro.
