Associação de pecuarista ampliou em 790 vezes os descontos de aposentados do INSS em seis anos Operação Sem Descontos foi deflagrada em abril. Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilConafer e outras entidades foram alvo da Operação... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 16h29 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h29 )

Folha Vitória

Operação Sem Descontos foi deflagrada em abril. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Em um intervalo de seis anos, entre 2019 e 2024, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) registrou um crescimento de mais de 790 vezes nos descontos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim, o valor acumulado no período atingiu R$ 688 milhões.

Para entender todos os detalhes dessa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

