Astro Bot ganha 5 fases grátis na expansão Vicious Void Galaxy Astro Bot ganha cinco novas fases gratuitas na expansão Vicious Void Galaxy. Atualização inclui crossover com Ghost of Yōtei e está... Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h58 )

O aclamado Astro Bot, exclusivo do PlayStation 5, acaba de receber cinco novas fases gratuitas como parte da expansão Vicious Void Galaxy. As novidades incluem níveis inéditos com novos desafios, ambientações criativas e participações especiais de personagens de outros jogos. E o melhor: o conteúdo já está disponível para todos os jogadores, sem sistema de desbloqueio semanal.

