Atacado na Grande Vitória está com mais de 120 vagas de emprego abertas Loja do Assaí Atacadista na Serra. Foto: Divulgação/AssaíInteressados devem ter mais de 18 anos, possuir ensino médico completo e apresentar... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Loja do Assaí Atacadista na Serra. Foto: Divulgação/Assaí

O Assaí Atacadista está com mais de 120 vagas de emprego abertas para atuação nas unidades das cidades de Serra e Vitória, na Grande Vitória. As oportunidades são para diferentes áreas operacionais e todas as posições são acessíveis a pessoas com deficiência (PcD).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as oportunidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

De volta ao ES, Pixote revela petisco preferido e monta prato para Roda de Boteco: “Tipo pagodinho romântico”

Promoção de Julho da PS Store tem grandes descontos

Mutirão em Cariacica abre 1,5 mil vagas de emprego em diferentes setores