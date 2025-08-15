Atacante capixaba, ex-Flamengo, é o artilheiro da Série B do Brasileiro
Pedro Rocha fez 10 gols e é o artilheiro da Série B (Foto: Reprodução/Instagram @pedrorocha32)Ex-jogador de Grêmio, Flamengo e Cruzeiro...
O atacante Pedro Rocha, do Remo, é o artilheiro isolado da Série B do Brasileiro. A competição já está na terceira rodada do returno e, até agora, ninguém fez mais gols do que o capixaba de 30 anos.
