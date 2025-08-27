Logo R7.com
Ataque a ônibus na Grande São Pedro foi motivado por morte de adolescente, diz secretário

Foto: Úrsula Ribeiro/TV VitóriaSete ônibus foram apedrejados na noite desta terça-feira (26), na região da Grande São Pedro

Folha Vitória|Do R7

Foto: Úrsula Ribeiro/TV Vitória Os ataques a ônibus registrados na região da Grande São Pedro, em Vitória, foram motivadas pela morte de um adolescente na escadaria no Morro Santos Reis, localizado em Vitória. O crime foi registrado na madrugada de terça-feira (26) e a vítima foi alvejada com sete tiros.

