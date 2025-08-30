Logo R7.com
Ataque hacker: Google emite alerta para usuários do Gmail; entenda

Onda de ataques cibernéticos está associada ao grupo ShinyHunters, considerado um dos mais perigosos da internet

Folha Vitória|Do R7

O Google emitiu um alerta de emergência a todos os usuários do Gmail diante de uma crescente ameaça cibernética ligada ao vazamento de dados por terceiros. A empresa reforçou que seus próprios sistemas permanecem seguros, mas destacou que a violação abriu espaço para que hackers utilizem informações roubadas de forma enganosa.

