Ataque hacker: Google emite alerta para usuários do Gmail; entenda Onda de ataques cibernéticos está associada ao grupo ShinyHunters, considerado um dos mais perigosos da internet Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h18 )

O Google emitiu um alerta de emergência a todos os usuários do Gmail diante de uma crescente ameaça cibernética ligada ao vazamento de dados por terceiros. A empresa reforçou que seus próprios sistemas permanecem seguros, mas destacou que a violação abriu espaço para que hackers utilizem informações roubadas de forma enganosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para entender todos os detalhes sobre essa ameaça cibernética.

