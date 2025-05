Atitude 67 faz show em festival de boteco no Norte do ES Atitude 67 cantará os sucessos no Festival Sabores de Boteco São Mateus (Foto: Divulgação)Com entrada gratuita, grupo se apresenta... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 09h36 ) twitter

Atitude 67 cantará os sucessos no Festival Sabores de Boteco São Mateus (Foto: Divulgação) A banda Atitude 67 é a atração nacional confirmada para o primeiro dia do Festival Sabores de Boteco São Mateus, no próximo dia 19 de junho, feriado de Corpus Christi. O grupo sobe ao palco do Parador Internacional Guriri com entrada gratuita, levando sucessos como “Cerveja de Garrafa” e “Saideira”.

