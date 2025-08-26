Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ativação entrega experiência imersiva para DIMEP no CONARH 2025

A Ativação tem orgulho de assinar mais uma entrega marcante para a DIMEP, referência em soluções de gestão de ponto, acesso e jornada...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Ativação tem orgulho de assinar mais uma entrega marcante para a DIMEP, referência em soluções de gestão de ponto, acesso e jornada de trabalho. No CONARH 2025, maior evento de gestão de pessoas da América Latina, realizado no São Paulo Expo, foi criado um projeto de estande que materializou o conceito “Universo Dimep”, transformando a presença da marca em uma experiência única e memorável. O projeto foi pensado para reforçar a imagem da DIMEP como líder e inovadora, proporcionando aos visitantes uma jornada interativa que uniu tecnologia, ludicidade e conexão humana. “Com esta entrega, reafirmamos nossa missão de criar projetos que unem estratégia, criatividade e execução, fortalecendo a presença das marcas e gerando resultados tangíveis. Para a Ativação, participar deste capítulo da história da DIMEP é motivo de grande satisfação e reconhecimento.” Afirmou Rafael Phoca, diretor da Ativação.

Para saber mais sobre essa experiência inovadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.