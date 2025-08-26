Ativação entrega experiência imersiva para DIMEP no CONARH 2025 A Ativação tem orgulho de assinar mais uma entrega marcante para a DIMEP, referência em soluções de gestão de ponto, acesso e jornada... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Ativação tem orgulho de assinar mais uma entrega marcante para a DIMEP, referência em soluções de gestão de ponto, acesso e jornada de trabalho. No CONARH 2025, maior evento de gestão de pessoas da América Latina, realizado no São Paulo Expo, foi criado um projeto de estande que materializou o conceito “Universo Dimep”, transformando a presença da marca em uma experiência única e memorável. O projeto foi pensado para reforçar a imagem da DIMEP como líder e inovadora, proporcionando aos visitantes uma jornada interativa que uniu tecnologia, ludicidade e conexão humana. “Com esta entrega, reafirmamos nossa missão de criar projetos que unem estratégia, criatividade e execução, fortalecendo a presença das marcas e gerando resultados tangíveis. Para a Ativação, participar deste capítulo da história da DIMEP é motivo de grande satisfação e reconhecimento.” Afirmou Rafael Phoca, diretor da Ativação.

Para saber mais sobre essa experiência inovadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Jovem morto em confronto no Bairro da Penha ostentou arma nas redes sociais

Após ataques, ônibus param de circular em bairros de Vitória

Como instalar o Blue Marble no Wplace no celular