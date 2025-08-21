Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Atividade física faz mal? Veja problemas da prática em excesso

Imagem: Canva/ReproduçãoEspecialistas explicam como identificar os sinais do overtraining

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Imagem: Canva/Reprodução Praticar atividades físicas regularmente é essencial para manter uma vida saudável. Seja na academia, ao ar livre ou até mesmo em casa, incluir o hábito na rotina impacta positivamente na saúde mental e física.

Para entender mais sobre os riscos do excesso de atividades físicas e como evitá-los, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.