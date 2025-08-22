Atleta capixaba é convocada para a seleção brasileira de handebol (Foto: Clube Capixaba/Divulgação)A capixaba Rafaella Damasceno, de 15 anos, foi convocada para a seleção brasileira de handebol na... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h18 ) twitter

A capixaba Rafaella Damasceno, de 15 anos, foi convocada para a seleção brasileira de handebol na categoria cadete. É a primeira vez que a atleta, que representa o Clube Capixaba, da Serra, vai representar o Brasil.

