Atleta capixaba é convocada para a seleção brasileira de handebol
(Foto: Clube Capixaba/Divulgação)A capixaba Rafaella Damasceno, de 15 anos, foi convocada para a seleção brasileira de handebol na...
A capixaba Rafaella Damasceno, de 15 anos, foi convocada para a seleção brasileira de handebol na categoria cadete. É a primeira vez que a atleta, que representa o Clube Capixaba, da Serra, vai representar o Brasil.
