Atualizações da Nota Regulamentadora 1 e a neurodivergência Foto: CanvaÉ necessário em empresas, conhecimento aprofundado sobre colaboradores, bem como suas condições sociais e, principalmente...

A Norma Regulamentadora 1 (NR-1), segundo o portal GOV.BR, é uma diretriz estabelecida pelo Ministério da Economia do Brasil que define princípios gerais sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho. Por ter sido a primeira a ser elaborada, é comumente considerada a “norma-mãe” das demais NRs.

Para entender melhor as implicações dessas atualizações e como elas afetam a neurodivergência no ambiente de trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

