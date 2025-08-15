Logo R7.com
Áudio revela suposta negociação de propina entre vereadores da Serra; ouça

Fotos: Reprodução/Câmara da Serra"Se vocês não quiserem votar hoje e quiser que dá em dinheiro, eu vou atrás do cara", diz um vereador...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Fotos: Reprodução/Câmara da Serra Uma gravação da reunião em que estavam os quatro vereadores da Serra denunciados por corrupção passiva revela suposta negociação de “vantagem indevida” por parte dos parlamentares.

