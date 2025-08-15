Áudio revela suposta negociação de propina entre vereadores da Serra; ouça Fotos: Reprodução/Câmara da Serra"Se vocês não quiserem votar hoje e quiser que dá em dinheiro, eu vou atrás do cara", diz um vereador... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h38 ) twitter

Fotos: Reprodução/Câmara da Serra Uma gravação da reunião em que estavam os quatro vereadores da Serra denunciados por corrupção passiva revela suposta negociação de “vantagem indevida” por parte dos parlamentares.

Para mais detalhes sobre essa grave denúncia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

