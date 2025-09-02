Aulas de música, teatro, ioga e dança de graça em Vila Velha; veja como se inscrever
Aulas são abertas a crianças a partir de 11 anos (Foto: Reprodução/Instagram/@estacaoleopoldinavv) Crianças a partir de 11 anos, além de jovens e adultos, já podem se inscrever em oficinas gratuitas de música, teatro, ioga e dança, que acontecem às quintas-feiras deste semestre no Centro Pedagógico e Cultural Estação Leopoldina, em Argolas. São oferecidas 15 vagas em uma das oficinas promovidas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como se inscrever!
