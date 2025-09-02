Logo R7.com
Aulas de música, teatro, ioga e dança de graça em Vila Velha; veja como se inscrever

Aulas são abertas a crianças a partir de 11 anos (Foto: Reprodução/Instagram/@estacaoleopoldinavv)São oferecidas 15 vagas em nove turmas...

Folha Vitória|Do R7

Aulas são abertas a crianças a partir de 11 anos (Foto: Reprodução/Instagram/@estacaoleopoldinavv) Crianças a partir de 11 anos, além de jovens e adultos, já podem se inscrever em oficinas gratuitas de música, teatro, ioga e dança, que acontecem às quintas-feiras deste semestre no Centro Pedagógico e Cultural Estação Leopoldina, em Argolas. São oferecidas 15 vagas em uma das oficinas promovidas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha.

