Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Aulas gratuitas de futevôlei para jovens de 12 a 17 anos em Serra; veja como se inscrever

(Foto: Guilherme Dias Moschen)Projeto social foi inaugurado nesta sexta-feira pelo campeão de futevôlei Diego Nogueira e terá aulas...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

(Foto: Guilherme Dias Moschen) Foi inaugurado nesta sexta-feira (29) de manhã o Instituto Diego Nogueira, idealizado pelo atleta capixaba Diego Nogueira, campeão estadual e brasileiro universitário de futevôlei. O projeto vai oferecer aulas gratuitas de futevôlei a jovens de 12 a 17 anos.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais informações sobre como se inscrever!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.