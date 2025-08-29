Aulas gratuitas de futevôlei para jovens de 12 a 17 anos em Serra; veja como se inscrever
(Foto: Guilherme Dias Moschen)Projeto social foi inaugurado nesta sexta-feira pelo campeão de futevôlei Diego Nogueira e terá aulas...
(Foto: Guilherme Dias Moschen) Foi inaugurado nesta sexta-feira (29) de manhã o Instituto Diego Nogueira, idealizado pelo atleta capixaba Diego Nogueira, campeão estadual e brasileiro universitário de futevôlei. O projeto vai oferecer aulas gratuitas de futevôlei a jovens de 12 a 17 anos.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais informações sobre como se inscrever!
