Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Autismo e os desafios diários da paternidade atípica

Foto: FreepikA maternidade e a paternidade atípica não é fácil. Ela exige coragem, paciência e a capacidade de ressignificar sonhos...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A presença paterna costuma ser retratada em imagens de abraços calorosos, apoio constante e momentos de afeto. Mas, para muitas famílias atípicas – aquelas que convivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) – essa presença também carrega desafios, ausências e profundas reflexões sobre o significado real do cuidado e do compromisso.Falo não apenas como presidente da Amaes desde 2016, mas como mãe atípica há 21 anos, vivendo a aventura diária de criar um filho autista.

Para entender mais sobre essa realidade e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.