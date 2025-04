Autismo na vida adulta expõe falhas estruturais em políticas públicas e serviços de saúde Mulher fazendo terapia ocupacional - crédito: FreepikAutismo na vida adulta no brasil revela falhas no diagnóstico na saúde no mercado... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 00h39 (Atualizado em 28/04/2025 - 00h39 ) twitter

Folha Vitória

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) acompanha a pessoa ao longo de toda a vida. No entanto, políticas públicas e serviços especializados permanecem majoritariamente voltados à infância. Dados apontam que 94% dos serviços especializados encerram o atendimento após a maioridade, enquanto 85% dos autistas adultos estão fora do mercado de trabalho ou em ocupações precárias.

Saiba mais sobre os desafios enfrentados por adultos autistas e as propostas para uma inclusão efetiva consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

