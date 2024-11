Autoridade global em liderança vai participar do Fórum IEL de Gestão Autoridade global em liderança vai participar do Fórum IEL de Gestão Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h50 ) twitter

Fórum IEL de Gestão 2024

Nos próximos dias 30 e 31 de outubro, Vitória vai sediar o Fórum IEL de Gestão 2024. Durante o evento, que acontece pela primeira vez no estado, líderes empresariais, gestores e especialistas debatem as principais tendências e desafios na área de gestão e liderança. O evento, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) é anual e esta será a 7ª edição do Fórum, que proporcionará troca de experiências, além de promover palestras, debates e painéis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes do evento!

